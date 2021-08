Công an TP Thanh Hóa xử lý 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19

Trước những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều tin giả và các tải khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, trong đó có nội dung liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đội An ninh Công an TP Thanh Hóa làm việc với đối tượng N.V.L.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ngày 26-8, Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Quảng Thành đã tiến hành làm việc đối với N.V.L (sinh năm 1988, địa chỉ tại phường Quảng Thành) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh. Cụ thể lúc 13 giờ ngày 26-8, N.V.L đã sử dụng tài khoản facebook “Luan Barber” đăng tải bài viết “Bên thành mai có rồi ae đi đứng cẩn thận ko thì lại khổ” và đính kèm một số hình ảnh phong tỏa, cắm chốt, thu hút một lượng lớn bình luận và chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn.

Qua xác minh, các hình ảnh đăng tải là khu vực tại huyện Nông Cống phong tỏa, cách ly, không phải hình ảnh tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa. Hiện nay, phường Quảng Thành chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 hay trường hợp F1 nào. Vì vậy, việc đăng tải các thông tin sai sự thật trên của N.V.L đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong cộng đồng dân cư phường Quảng Thành. Quá trình làm việc, N.V.L đã thừa nhận hành vi và xóa bỏ bài viết.

Trước đó, Đội An ninh, Công an TP Thanh Hóa cũng đã phát hiện và tiến hành làm việc đối với N.T.L (sinh năm 1990 có địa chỉ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) vì đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân ở TP Thanh Hóa. Qua xác minh, các thông tin mà N.T.L đăng tải là sai sự thật.

Hành vi của N.V.L và N.T.L đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, mức xử phạt 7,5 triệu đồng. Công an TP Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát và sẽ xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet theo quy định của pháp luật. Công an TP Thanh Hóa kêu gọi mọi người dân chỉ đăng tải, chia sẻ các thông tin rõ nguồn gốc, đúng sự thật, không tin theo những thông tin lan truyền chưa được kiểm chứng.

Tố Phương - Tất Thành