(Baothanhhoa.vn) - Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và phá Chuyên án 522T, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1983 và Nguyễn Bá Quyền, sinh năm 1984 đều ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

{title} Công an thị xã Nghi Sơn: Triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và phá Chuyên án 522T, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1983 và Nguyễn Bá Quyền, sinh năm 1984 đều ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Các đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ. Chỉ tính từ tháng 3-2022 đến khi bị bắt, ổ nhóm trộm đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các huyện: Nông Cống, Như Thanh (Thanh Hóa) và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An. Để tiêu thụ số tài sản (xe máy) trộm cắp được, các đối tượng này đã thuê xe vận chuyển vào thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bán cho Nguyễn Công Sinh, sinh năm 1999 là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp. Ngoài Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Bá Quyền, hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm này đều là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều các vam phá khóa, chìa khóa đa năng và các biển số xe máy. Tang vật vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại lớn cho các tổ chức và Nhân dân. Trong đó, trộm cắp xe máy là chủ yếu. Hầu hết thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp xe máy là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ các phương tiện trong việc quản lý tài sản của mình (để xe máy ở vỉa hè, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi…). Vì vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình một cách hợp lý nhất. Khi phát hiện kẻ trộm, cần báo ngay cho lực lượng Công an để được hỗ trợ kịp thời. Thái Thanh

Thái Thanh

Từ khóa: Trộm cắpXe máyỔ nhómTài sảnTrộm cắp tài sảnTrộmTiêu thụTrộm cắp xe máyNông CốngNhư ThanhNghi Sơn