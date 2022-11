Công an thị xã Nghi Sơn triệt xóa 8 điểm phức tạp về ma túy

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và đấu tranh Chuyên án chung về ma túy, từ ngày 1-10 đến nay, Công an thị xã Nghi Sơn đã liên tiếp triệt xóa 8 điểm phức tạp về ma túy; khởi tố 11 vụ, 24 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 11,306g heroin, 5,191g ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn: Để đấu tranh triệt xóa các điểm ma túy trên địa bàn, Công an thị xã đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có liên quan.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hải An. Thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ, bên trên có chứa chất bột màu trắng, 1 túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu xanh cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Anh, sinh năm 1996 ở phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa, thu giữ 3 viên thuốc lắc, 1 túi ma túy đá.

Bước đầu, Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy gồm: Hoàng Ngọc Quang, sinh năm 1996 ở phường Tân Dân; Lê Văn Minh, sinh năm 1997 ở phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn) và Lê Trung Anh, sinh năm 1996 ở xã Quảng Ngọc (Quảng Xương).

Thái Thanh