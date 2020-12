Công an thị xã Nghi Sơn đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vũ khí, vật liệu nổ

Năm 2020 Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ 12 vụ với 14 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí (VK) vật liệu nổ (VLN) công cụ hỗ trợ (CCHT).

Theo đó, đã thu giữ 35,7 kg pháo, 40.002 kíp nổ, 3 khẩu súng, 9 hộp đạn chì, 135 viên đạn chì và tổ chức vận động, thu hồi được 49 khẩu súng tự chế, 3 khẩu súng thể thao, 56 dao kiếm, 17,5 kg thuốc nổ, 593 kíp nổ, 17 viên đạn, 2 quả mìn và nhiều đồ chơi nguy hiểm khác, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đảm bảo an ninh - trật tự, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón xuân Tân Sửu 2021 an toàn, lành mạnh, Công an thị xã đã triển khai kế hoạch cho lực lượng công an từ thị xã đến các xã, phường chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời triển khai đồng bồ các biện pháp để phòng, ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm. Điều tra, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Bưu điện thị xã Nghi Sơn, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển pháo, VK, VLN, CCHT qua đường bưu chính..

Sỹ Thành