Công an Thanh Hóa huy động lực lượng vây bắt đối tượng giết người

Công an Thanh Hóa vừa huy động lực lượng bắt giữ đối tượng giết người tại xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9-6-2022, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, đối tượng Lê Văn Lượng, sinh năm 1984, ở làng Đô Sơn, xã Thạch Lập đã dùng dao chém 3 người (ở cùng làng) bị thương (hiện một người đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện). Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động các lực lượng gồm: Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước đồng loạt triển khai các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để tiến hành truy bắt đối tượng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy cuộc truy bắt.

Với tinh thần khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đến 12h00 ngày 10-6-2022, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ, thu giữ toàn bộ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục khẩn trương điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Thái Thanh và PV