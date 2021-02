Công an huyện Như Thanh vận động Nhân dân tự giác giao nộp nhiều vũ khí

Thời gian qua Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời tự giác giao nộp cho lực lượng Công an nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Thanh đang kiểm tra số pháo và súng tự chế mà Nhân dân tự giác giao nộp.

Ngay từ cuối tháng 12-2020, Công an huyện Như Thanh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân chấp hành nghiêm các Nghị định của Chính phủ về phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ kinh doanh và học sinh các trường học trên địa bàn huyện ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tang trữ và đốt các loại pháo. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đến ngày 2-2-2021 đã có nhiều hộ dân giao nộp cho cơ quan Công an gần 10 kg pháo các loại, 19 khẩu súng tự chế, 46 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác.

Thái Thanh