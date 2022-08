Công an huyện Mường Lát tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Huyện Mường Lát có trên 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều đường mòn qua lại; địa hình hiểm trở, trình độ dân trí, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên hoạt động của tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, ngày một tinh vi hơn.

Công an huyện Mường Lát bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mường Lát, cho biết: Mường Lát có địa hình phức tạp, người dân nơi đây đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, việc nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Cùng với đó, các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy ngày một tinh vi, có trang bị vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị các lực lượng vây bắt, khiến cho việc ngăn chặn, đẩy lùi ma túy của các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian qua Công an huyện Mường Lát đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các xã, thôn, bản, địa bàn vùng sâu, vùng xa vừa tổ chức nắm tình hình, tổ chức cho Nhân dân ký cam kết, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm... Cùng với đó, Công an huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Qua các phong trào đã phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo an ninh trật tự các xã, thị trấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn, bản, những người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Mường Lát đã phát hiện, bắt giữ gần 30 vụ buôn bán, tàng trữ các chất ma túy; lập hồ sơ trình xét duyệt cho hơn 40 trường hợp đi cai nghiện tập trung. Điển hình, vào khoảng 13 giờ, ngày 17-3-2022, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Trung Lý thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Tà Cóm, xã Trung Lý đã nhận được nguồn tin của quần chúng Nhân dân về việc Sùng A Giàng, sinh năm 1973 có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện Sùng A Giàng tàng trữ trái phép 221 viên hồng phiến, 5,2g heroin và một khẩu súng tự chế. Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, Công an huyện Mường Lát phát hiện có một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào qua các đường tiểu ngạch vào Thanh Hóa để tiêu thụ. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 13-4-2022, Công an huyện Mường Lát phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng: Vi Văn Thông, sinh năm 2000 ở xã Quang Chiểu; Ngân Thị Nhao, sinh năm 1967; Lương Ngọc Thành, sinh năm 2000 đều ở xã Trung Lý (Mường Lát) và Đỗ Minh Tú, sinh năm 1972 ở thị trấn Giắt (Triệu Sơn). Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 bánh heroin; 10 túi nilon, mỗi túi có 1.200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an huyện Mường Lát đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ma túy, tác hại và cách thức nhận biết đối tượng nghiện trên địa bàn xã, thị trấn, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện biện pháp giáo dục, cảm hóa các đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy; thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương