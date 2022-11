Công an huyện Bá Thước ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

Sáng 15 – 11, Công an Huyện Bá Thước và công an 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước phát lệnh ra quân.

Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được thực hiện từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023. Mục tiêu nhằm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện phức tạp, hình thành “điểm nóng”, bảo đảm tốt an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, nhất là đối với các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Bảo đảm tốt trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên Đán và các lễ hội đầu xuân, đặc biệt là trong đêm giao thừa.

Lục lượng Công an huyện ra quân thực hiện cao điểm.

Sau khi phát lệnh ra quân, Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện yêu cầu lực lượng Công an huyện, Công an 21 xã, thị trấn tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt cao điểm với tinh thần quyết tâm cao độ, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm; trước mắt là tập trung làm tốt công tác quán triệt, triển khai, rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm.

Lực lượng công an xã Ban Công...

Cụ thể, phân công, bố trí lực lượng và giao trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân thực hiện; đồng thời, huy động lực lượng ra quân tấn công tập trung vào các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, toàn diện, làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

và Công an xã Hạ Trung ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện, hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tiến Đạt