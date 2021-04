Công an huyện Bá Thước chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Những năm qua, Công an huyện Bá Thước đã có nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới quần chúng Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân xã Lũng Cao đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng.

Đại úy Trương Văn Chương, Trưởng Công an xã Lũng Cao, cho biết: Lũng Cao là xã tiếp giáp với 2 huyện Mai Châu và Tân Lạc (Hòa Bình) nên là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Sau khi thực hiện đề án của Bộ Công an đưa công an chính quy tăng cường về nhận nhiệm vụ tại xã Lũng Cao, tình hình ANTT trên địa bàn đã có những bước chuyển biến tích cực. Để tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, ngay từ đầu năm, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nắm và nâng cao cảnh giác tự phòng ngừa; tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản Luật Giao thông đường bộ, những điểm mới trong các nghị định của Chính phủ quy định về xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn, tăng nặng mức phạt đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ... Trong buổi tuyên truyền, Nhân dân cũng cởi mở chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Công an xã Lũng Cao đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về Nghị định 137/2020/NĐ–CP ngày 27-11-2020 về quản lý sử dụng pháo cho 700 hộ tham gia ký cam kết. Tuyên truyền pháp luật cho hơn 350 giáo viên, học sinh Trường THCS Lũng Cao, Trường PTCS Cao Sơn ký cam kết về ANTT, pháo nổ. Phát, dán hơn 700 tờ rơi tuyên truyền về sử dụng pháo; treo 35 áp phích, lắp 6 hòm thư tố giác tội phạm. Vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp 24 khẩu súng tự chế, trong đó 1 khẩu súng bắn khí nén; 2 bộ xung kích điện.

Trao đổi thêm với chúng tôi về công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện Bá Thước, Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện, cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL tới mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL bằng những hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn ở cơ sở, như lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền,... thông qua người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng tiếp nhận kịp thời các văn bản pháp luật, phục vụ cho công tác tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, duy trì chế độ cập nhật thông tin, khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật.

Riêng trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã vận động người dân trên địa bàn giao nộp cho lực lượng chức năng 164 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, Công an huyện Bá Thước thường xuyên quan tâm chủ động phối kết hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho các em học sinh về cách nhận biết một số loại ma túy; phòng chống tội phạm mua bán người; những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cũng như các quy tắc khi tham gia giao thông, quy định về nồng độ cồn và các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Các buổi tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức trực quan, sinh động tạo không khí tươi vui, thu hút được các em học sinh với các câu chuyện giao thông, các câu đố vui về kiến thức an toàn giao thông... từ đó trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, tránh xa tệ nạn xã hội, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Năm 2020 và 3 tháng đầu năm, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cho hơn 3.000 học sinh tham gia và ký cam kết chấp hành. Kẻ vẽ 30 pa nô, khẩu hiệu, áp phích minh họa tại khu dân cư. Tổ chức hơn 200 buổi họp dân, sinh hoạt các đoàn thể để tuyên truyền. 20 cuộc tiếp xúc người có uy tín trong vùng dân tộc, tôn giáo, trưởng các dòng họ để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mọi việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa trong Nhân dân về tinh thần cảnh giác, ý thức tự đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Có thể nói, với phương châm hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện theo đúng Hiến pháp, pháp luật là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn, không để phát sinh, hình thành điểm nóng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước vẫn đang miệt mài cống hiến, góp phần cùng lực lượng công an mỗi ngày làm một việc tốt, vì Nhân dân phục vụ, vì một xã hội an toàn và bình yên.

Bài và ảnh: Tiến Đạt