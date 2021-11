Chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

Tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trên 2.000 vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng làm chết 100 người và bị thương 2.591 người.

Công an huyện Thọ Xuân thu giữ tang vật một vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Điển hình, Công an huyện Thiệu Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 3 đối tượng: Bùi Thanh Tùng, sinh năm 2000 ở phường Đông Tân; Vũ Chí Công, sinh năm 1988 ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa và Hoàng Trọng Dương, sinh năm 1992 ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thiệu Hóa xuất hiện một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự từ TP Thanh Hóa và các huyện lân cận đến Công ty Phong Phát ở Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa tụ tập uống rượu và gây rối. Khoảng 1 giờ ngày 20-10-2021, có một nhóm đối tượng đi xe máy đến trước cửa Công ty Phong Phát để khiêu khích, chửi bới, đe dọa đánh nhau với nhóm đối tượng này. Thấy vậy, Bùi Thanh Tùng, Vũ Chí Công, Hoàng Trọng Dương và một số đối tượng đã mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia lên xe ô tô đuổi theo các đối tượng này để đánh nhau, làm 2 người bị thương. Đến ngày 8-11, Công an huyện Thiệu Hóa đã làm rõ và bắt tạm giam 3 đối tượng: Bùi Thanh Tùng, Vũ Chí Công, Hoàng Trọng Dương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Gần đây nhất, Công an huyện Thạch Thành bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Tư, sinh năm 1991 ở xã Thành Công và Nguyễn Đình Hòa, sinh năm 1994 ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6-11, Bùi Văn Tư và Nguyễn Đình Hòa đã đến quán trà chanh 268 ở xã Thành Công của anh L.V.H. uống nước. Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng này đã dùng dao tấn công và xông vào đấm, đá làm anh H. bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thành đã huy động lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ. Biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, không thể trốn tránh, ngày 8-11 Bùi Văn Tư và Nguyễn Đình Hòa đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích là hành vi cố ý phá vỡ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là tội trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở nơi công cộng. Nguyên nhân của tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ, sinh hoạt, mâu thuẫn trong kinh doanh, do sử dụng rượu bia... Thậm chí một số đối tượng côn đồ có biểu hiện tụ tập ăn chơi, càn quấy, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để thanh toán, trả thù lẫn nhau, tranh giành địa bàn làm ăn hoặc siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê từ đó đã gây ra nhiều vụ giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà dân...

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, lưu ý những địa bàn có nhiều quán ăn đêm, khu vui chơi giải trí...; gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo; kiểm tra đột xuất phương tiện, thu giữ hung khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, cơ quan công an các địa phương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, thời gian gần đây tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Để ngăn chặn tình trạng nói trên, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, thì cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Cụ thể là phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội. Khi phát hiện mâu thuẫn, người thân, những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm can ngăn, hòa giải, nếu không giải quyết dứt điểm thì báo cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn. Ngoài ra, cần tập trung đấu tranh trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án...

Bài và ảnh: Lê Quốc