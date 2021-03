Cấp "sổ đỏ" trái quy định, nguyên Giám đốc và cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc bị khởi tố điều tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Biên (SN 1976), nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc (hiện là Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc) và Bùi Xuân Quang (SN 1983) là cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Lặc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thi hành lệnh khám xét noi làm việc của Bùi Xuân Quang.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc đã điều tra, làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Ngọc Lặc năm 2018. Theo đó, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Phạm Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc và Lê Ngọc Tùng, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, năm 2018 Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và nguồn gốc đất là đất của Trường Đảng và Trường THCS thị trấn 2 do UBND Thị trấn Ngọc Lặc quản lý không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ không đúng trình tự, quy định; lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ nêu trên.

Thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Phạm Văn Biên.

Khi Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng trình hồ sơ lên UBND huyện Ngọc Lặc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ nói trên để Phạm Văn Biên và Bùi Xuân Quang xét duyệt thì không có biên bản, phiếu lấy ý kiến khu dân cư, không niêm yết công khai biên bản họp xét duyệt tại khu phố… Ngoài ra, khi đi thẩm định hồ sơ, Phạm Văn Biên và Bùi Văn Quang đã không kiểm tra thực tế hiện trạng và quá trình sử dụng đất của 4 hộ nói trên dẫn đến việc xác định sai nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; không đối chiếu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện, bản đồ vi phạm quy hoạch đường Hồ Chí Minh với diện tích đất của 4 hộ dân dẫn đến việc đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm diện tích đất quy hoạch hành lang đường Hồ Chí Minh.

Hành vi của Phạm Văn Biên và Bùi Xuân Quang đã gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng cho Nhà nước.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Thanh