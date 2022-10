Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy việc làm”

Thời gian qua, tình trạng các đối tượng đưa ra các thông tin có nhiều mối quan hệ, có thể “xin việc”, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra tại nhiều địa phương. Không ít người với mong muốn có được việc làm ổn định trong cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý, cộng với sự nhẹ dạ, cả tin đã “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.

Ảnh minh họa.

Điển hình, ngày 3-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1985, trú tại phường Đông Thọ, (TP Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2018, thông qua chị NTD, sinh năm 1989, ở phường Điện Biên, (TP Thanh Hóa), chị LTV (là em họ của chị D), sinh năm 1996, trú tại phường Nam Ngạn, (TP Thanh Hóa), gặp gỡ và quen biết với Hồng. Trong thời gian quen biết, chị V thường xuyên nghe Hồng giới thiệu có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bộ Công an nên Hồng đã xin được cho một số cá nhân vào làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, Hồng nói với chị V nếu muốn vào làm việc tại “Công an tỉnh” thì Hồng “chạy việc” cho, chi phí hết 1,5 tỷ đồng. Tin tưởng Hồng nên ngày 27-12-2018, chị V đã đưa cho Hồng số tiền 1,5 tỷ đồng và giấy tờ, tài liệu hồ sơ xin việc theo hướng dẫn của Hồng để nhờ Hồng “chạy” cho V vào công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhận được tiền, Hồng không xin việc như cam kết với chị V, chị V nhiều lần yêu cầu Hồng trả lại tiền nhưng Hồng không trả, chiếm đoạt tiền của chị V, đồng thời Hồng thường xuyên thay đổi chỗ ở để né tránh, đối phó với Cơ quan điều tra. Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo để quần chúng Nhân dân biết, nếu ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thu Hồng thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chạy việc”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và đề nghị các sở, ban, ngành công khai hóa nhu cầu tuyển công chức, viên chức, người lao động, hướng dẫn làm hồ sơ lý lịch, điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng, thủ tục đăng ký, tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi tuyển công khai.

Đối với người dân cần tỉnh táo trước chiêu lừa “chạy việc” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng. Khi có nhu cầu tìm việc làm, cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng của các cơ quan, ban, ngành được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người dân cũng có thể đến tận nơi có nhu cầu tuyển dụng để tìm hiểu, không nên đặt niềm tin, giao tài sản cho các đối tượng để tránh trở thành “con mồi” của những kẻ lừa đảo. Khi nhận thấy có dấu hiệu của sự lừa đảo, cần sớm trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Công an tỉnh 02373.725.725 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Quốc Hương