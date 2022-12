Cảnh giác với hình thức, thủ đoạn mới trong tuyên truyền hoạt động pháp luân công

Với hình thức bán hàng online kèm “quà tặng” (đồ vật liên quan đến pháp luân công (PLC)), các đối tượng sau khi chốt đơn hàng sẽ gửi đường link về PLC và gửi “quà tặng” kèm theo đơn hàng cho khách. Đây là một hình thức mới trong tuyên truyền PLC đang được các đối tượng sử dụng rộng rãi trên không gian mạng hiện nay.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước các hình thức mới về tuyên truyền pháp luân công trên không gian mạng. (Ảnh chụp internet)

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin về một người dân ở tỉnh Vĩnh Long đặt mua hàng online tại trang facebook “Quần áo nam - 2k Fashion”. Sau khi đặt hàng, được shop dẫn một số đường link giới thiệu về PLC và khi nhận được hàng (ngày 21-11-2022), khách hàng tên T. phát hiện ngoài đồ mình đặt ra, bên trong còn có 1 chuỗi nhựa hình bông sen (dạng móc khóa) có gắn miếng nhựa mika có ghi chữ: “PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO”, dòng chữ tượng hình, 1 đường link và 1 tờ giấy tuyên truyền về PLC. Công an huyện Lộc Ninh (Vĩnh Long) đã tiến hành thu giữ các đồ vật trên.

PLC hay còn gọi là “pháp luân đại pháp”, do Lý Hồng Chí sáng lập ra năm 1992, bị Chính phủ Trung Quốc ngăn chặn, giải tán nhưng vẫn âm thầm phát triển; đã du nhập vào Việt Nam từ năm 2001. PLC thực chất không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh mà vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác để hình thành. Mục đích thực sự của PLC là mượn vỏ bọc của một môn khí công rèn luyện sức khỏe và lợi dụng các yếu tố tôn giáo, tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, khuếch trương thanh thế nhằm từng bước công khai hình thành tổ chức, đòi công nhận tư cách pháp nhân. Các phần tử tuyên truyền PLC cho rằng tích cực luyện tập PLC sẽ chữa được bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng thuốc và đến bệnh viện. Chúng đưa ra “luận thuyết” nếu luyện tập đông, luyện tập gần nhau sẽ nhanh tạo ra “công lực”. Nhiều người đã ngộ nhận PLC là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo. PLC cổ vũ “từ bỏ tình thân”, chuyên tâm theo học “pháp luân đại pháp” để được thăng cấp, cuối cùng sẽ tu thành “Phật, Đạo, Thần”. Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội.

Từ khi du nhập vào nước ta đến nay, PLC đã phát triển nhanh, xâm nhập, lôi kéo nhiều người dân và một số cán bộ, đảng viên tham gia. Khi có những vấn đề không đồng thuận với chính quyền, các tín đồ của PLC có thể tụ tập đông người gây áp lực với chính quyền, gây rối để công khai hóa tổ chức. Theo đó, PLC đã và đang được các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng làm “quân bài” để chống phá chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực “nhân quyền”, hình thành tổ chức chính trị đối lập, chống phá chế độ. Do vậy, mọi hoạt động phát tán tài liệu, tập trung đông người tuyên truyền PLC là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động PLC có nhiều diễn biến phức tạp. Với các thủ đoạn, hoạt động vừa lén lút vừa công khai bằng các hình thức khác nhau, PLC đã gây nhiều tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Theo đó, số đứng đầu các điểm, nhóm PLC đã tuyên truyền, lôi kéo, phát tán tài liệu dưới nhiều hình thức như: tập trung đông người để luyện khí công dưỡng sinh, biểu diễn trống, lân sư, múa quạt... miễn phí tại các sự kiện, các ngày lễ lớn...; in, phát tán các tài liệu trái phép (sách, đĩa DVD, tờ rơi...) nơi công cộng, khu đông dân cư để tuyên truyền các nội dung về PLC. Nhiều người vì quá mê muội, tin theo nên đã bỏ bê gia đình để đi quảng bá PLC, gây hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, vì bị mê hoặc, tin theo nội dung tuyên truyền của các đối tượng PLC, một số người khi ốm đau không chữa trị, dùng thuốc, cá biệt có một số trường hợp không tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19 dẫn đến hệ quả xấu về sức khỏe.

Để phòng ngừa, không để các đối tượng tuyên truyền, lôi kéo tham gia hoạt động PLC trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng tỉnh đề nghị người dân cần quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, đối với PLC nói riêng. Nhận thức đúng bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội của PLC; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng PLC để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Không tham gia PLC hoặc tiếp tay, cổ vũ, tuyên truyền PLC, tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng tới an ninh, trật tự; không tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan khác. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật An ninh mạng, không truy cập vào các trang thông tin phản động và các trang mạng xã hội tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ PLC; không đăng tải, in ấn, tán phát, chia sẻ, bình luận cổ vũ, tuyên truyền các nội dung tài liệu về PLC trên mạng internet. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư; tăng cường luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe lành mạnh theo quy định. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè nhận thức đúng về bản chất của PLC và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, làm theo sự kích động, lôi kéo của PLC và các đối tượng xấu tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật. Phát huy trách nhiệm, tích cực đấu tranh phê phán bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội, các quan điểm sai trái ủng hộ PLC, vạch mặt âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng xấu và các thế lực thù địch lợi dụng PLC để gây mất an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bài và ảnh: Lê Phượng