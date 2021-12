Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, thủ đoạn sử dụng điện thoại tự xưng là người trong ngành công an để đe dọa những người dân có tâm lý yếu, nhẹ dạ cả tin, sau đó “dắt mũi” họ chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Quốc Thái chuyên giả danh cán bộ công an để lừa đảo.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện vào số điện thoại cố định của các bị hại hỏi có phải tên tuổi này hay không? Có số chứng minh Nhân dân, căn cước công dân này không? Và tự giới thiệu là cán bộ công an đang thụ lý vụ án liên quan đến đường dây tội phạm buôn ma túy, rửa tiền... xuyên quốc gia, số tiền trong tài khoản của họ là tiền liên quan đến hoạt động phạm tội. Sau khi đe dọa, chúng yêu cầu các bị hại cung cấp số điện thoại di dộng, thông tin cá nhân để xác minh. Khi các bị hại thanh minh không liên quan thì chúng cho biết đã có lệnh bắt khẩn cấp và gửi hình ảnh qua messenger cho bị hại, người thân trong gia đình đang bị bọn tội phạm theo dõi uy hiếp đến tính mạng. Chúng yêu cầu để chứng minh mình trong sạch thì các bị hại phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để xác minh. Nếu xác định số tiền đó không liên quan đến vụ án thì sẽ chuyển lại cho bị hại. Trong thời gian đi chuyển tiền, chúng yêu cầu bị hại không được tắt điện thoại, không được nói cho ai biết. Do thiếu hiểu biết, các bị hại đã tin và chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, sau khi nhận được tiền chúng đã nhanh chóng rút hoặc chuyển tiếp sang các tài khoản khác để chiếm đoạt. Bị hại mà chúng nhắm đến là những người già, cán bộ hưu trí, những người có tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lại Văn Sơn, sinh năm 1989, ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra: Sau khi quen biết chị L.T.S., sinh năm 1989, ở xã Ngọc Lĩnh (thị xã Nghi Sơn), Lại Văn Sơn đã lập một tài khoản facebook với nick name Phan Cong Hoang và đăng ảnh đại diện là hình biểu trưng của lực lượng công an Nhân dân. Đồng thời, làm quen và giới thiệu với chị S. là mình đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Sau đó, Sơn lập thêm các tài khoản facebook khác dưới các nick name Nguyen Thai, Hoang Thanh Tung, Duy Khoa và cũng lấy ảnh đại diện là những biểu trưng của lực lượng công an Nhân dân để làm quen, nói chuyện với chị S. và tự giới thiệu là bạn đang công tác cùng đơn vị với Phan Cong Hoang. Sau một thời gian dài làm quen, khi đã tạo được tình cảm, lòng tin với chị S., với các tài khoản facebook trên, Sơn đã viện ra nhiều lý do để vay tiền của chị S. với tổng số tiền 850 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này đã lấy chứng minh Nhân dân mang tên Nguyễn Văn Thái mà y nhặt được, sau đó dán ảnh mình và mở tài khoản tại ngân hàng để chị S. chuyển tiền vào. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lại Văn Sơn đã sử dụng vào việc lô đề, cờ bạc và chi tiêu cá nhân.

Tương tự, Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Quốc Thái, sinh năm 1992, ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, Trần Quốc Thái là đối tượng chuyên giả danh cán bộ công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin (đã có tiền án 6 năm, 6 tháng tù giam về hành vi này). Điều đáng nói là đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo này nhiều lần, với nhiều bị hại, nhưng vẫn có người “sập bẫy”.

Ðể tránh bị các đối tượng tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh vừa có thông báo yêu cầu người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng, nhất là khi có người lạ tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu làm việc. Cần dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và yêu cầu họ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp pháp. Người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin về nhân thân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì, cơ quan chức năng không bao giờ thu thập những thông tin đó qua điện thoại. Nếu ai đó yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thì phải hiểu ngay đó là kẻ lừa đảo, vì cơ quan công an không có tài khoản mang tên cá nhân, cũng không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Mặt khác, cơ quan chức năng khi cần tạm giữ tài sản, tiền phải có quyết định hoặc lập biên bản, có đầy đủ các thành phần theo quy định. Ðể phòng tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân, người dân cần lưu ý không mua, bán, cho mượn giấy chứng minh Nhân dân, căn cước công dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng... Trong trường hợp chuyển tiền cho tài khoản người khác nghi hoạt động lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn.

Bài và ảnh: Quốc Hương