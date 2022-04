Cảnh báo tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại huyện Thường Xuân

Điện lực Thường Xuân hiện đang quản lý 280.883 km trung áp, 309.26 km hạ áp. Với địa hình đồi núi phức tạp, đường dây điện chủ yếu đi qua rừng phòng hộ và đồi trồng cây của các hộ dân nên việc quản lý, vận hành lưới điện gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện xảy ra trên địa bàn gây ảnh hưởng lớn đến việc cấp điện và an toàn cho người dân.

Lộ 374E9.3 Thọ Xuân là nguồn cấp điện duy nhất cho toàn bộ huyện Thường Xuân. Nhiều sự cố điện xảy ra do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cây ngã đỗ vào đường dây… đã gây mất điện trên địa bàn toàn huyện ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp điện.

Cây vươn cao trạm đến đường dây trung áp tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình vận hành lưới điện nếu không được xử lý kịp thời.

Công nhân Điện lực Thường Xuân thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến hành lang lưới điện, lập phương án giải phóng hành lang an toàn lưới điện tất cả các vị trí có cây nằm trong và ngoài hành lang có nguy cơ va quẹt, ngã đỗ vào đường dây bảo đảm vận hành đường dây an toàn.

Tiến hành chặt bỏ, phát quang cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Phát quang hành lang tuyến, tránh gây chạm chập đường dây lưới điện.

Xác định bảo đảm hành lang an toàn lưới điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban lãnh đạo Điện lực Thường Xuân thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.

Nhiều người dân đồng thuận, hỗ trợ nhân viên Điện lực Thường Xuân giải phóng hành lang cây cối ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, phổ biến là người dân trồng cây keo, tràm vào trong và sát hành lang an toàn lưới điện.

Khối lượng cây lớn, cây cao so với lưới điện tương đối nhiều nên công tác giải phóng hành lang lưới điện gặp nhiều khó khăn. Ở nhiều khu vực, người dân cố tình trồng các loại cây có chiều cao ngay dưới đường dây điện. Khi có gió lớn hoặc lúc khai thác, cây ngã đỗ vào đường dây gây ra nhiều vụ mất điện nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp mặc dù Điện lực Thường Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhưng một số chủ hộ trồng cây ngay dưới đường điện không phối hợp, thậm chí cản trở thi công gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Điển hình như tại xã Ngọc Phụng, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

Mới đây, trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tại hội nghị của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa có nếu rõ: “Việc bảo đảm hàng lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân”. Ngoài sự nỗ lực của ngành điện cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Nguyễn Lương