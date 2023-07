Cảnh báo nhiều loại ma túy mới “đội lốt” hàng hóa, thực phẩm, đồ uống

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đa phần hoạt động với quy mô lớn, địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia.

Ảnh minh họa.

Trong đó, ma túy “núp bóng” thường được đựng trong các gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây có in các dòng chữ dễ nhầm lẫn như: Crispy fruit, Crispy fruit grape, Mango hoặc “nước dâu”, “nước vui”, cà phê “White Coffee”, “CHALI”... được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay, đường bộ, đường thủy, đường hàng không…; được rao bán tại các shop online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, pub…. Cá biệt, các đối tượng bán tại các cơ sở giáo dục, các trường đại học, trung học… nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy.

Từ phương thức, thủ đoạn trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy (đặc biệt là các loại ma túy mới); phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhận biết, phòng ngừa, tránh các nguy cơ, rủi ro liên quan đến ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Chú ý giáo dục, khuyến cáo con em mình trong độ tuổi thanh, thiếu niên không tham gia tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, không sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chính quyền cấp phép lưu hành.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm về ma túy. Mạnh dạn tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương (Công an phường hoặc UBND phường) nơi mình cư trú; vận động người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh của Nhà nước hoặc các cơ sở cai nghiện tư nhân để họ từ bỏ ma túy, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các hộ kinh doanh khác, tuyệt đối không được tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích (có thể là ma túy núp bóng) trôi nổi không rõ nguồn gốc… để bày bán dễ gây nhầm lẫn cho người dân khi mua, sử dụng như các thực phẩm thông thường.

Quốc Hương