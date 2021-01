Băt giữ xe khách vận chuyển 83 kg pháo nổ

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 15B - 038.80 đang vận chuyển trái phép 83 kg pháo nổ.

Lực lượng Công an kiểm tra số pháo thu giữ được.

Theo đó, vào hồi 10h ngày 15-1, tại khu vực Dốc Xây, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát sơ động do Thượng tá Lê Văn Tiên, Phó Trưởng phòng làm Tổ trưởng đã kiểm tra xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 15B - 038.80 đi hướng Hải Phòng về Thanh Hóa do lái xe Nguyễn Văn Đức (SN 1986) ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng điều khiển.

Tổ công tác phát hiện trong khoang hành lý có 4 thùng giấy các tông đựng 16 cuộn pháo nổ (trong đó có 9 cuộn pháo to kích thước 61 x 0,5cm và 7 cuộn pháo kích thước 50 x 0,5cm) với tổng trọng lượng 83kg.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh để kiểm tra và thu giữ số pháo trên.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách chỉ có 1 lái xe, 1 phụ xe và 1 hành khách.

Tại cơ quan Công an lái xe Nguyễn Văn Đức khai đã nhận số hàng trên từ một người phụ nữ không biết tên gửi từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa với số tiền cước là 200.000 đồng. Lái xe không biết trong 4 thùng các tông đựng đồ vật gì.

Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Minh Phương