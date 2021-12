(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 16h30 phút ngày 18-12-2021, tại đường An Chương, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Tổ Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố đã kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-101.60 do Phạm Ngọc Minh ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa cầm lái xe (cũng là chủ hàng) đang chở bì lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

{title} Bắt giữ bì lợn không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ Khoảng 16h30 phút ngày 18-12-2021, tại đường An Chương, phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Tổ Cảnh sát môi trường – Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố đã kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-101.60 do Phạm Ngọc Minh ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa cầm lái xe (cũng là chủ hàng) đang chở bì lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn bì lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ lô hàng được mang đi tiêu hủy tại bãi rác Đông Nam. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng trên không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường nên đã lập biên bản, tịch thu và xử phạt hành chính, đồng thời mang đi tiêu hủy tại bãi rác Đông Nam. Thanh Xuân – Linh Hương

Thanh Xuân – Linh Hương

