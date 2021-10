Bản án thích đáng cho những kẻ gieo “cái chết trắng”

Tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là tội phạm nảy sinh ra nhiều tội phạm hình sự khác, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, bất an trong Nhân dân. Chỉ vì siêu lợi nhuận trước mắt mà nhiều người bất chấp, lún sâu vào con đường phạm tội. Gieo rắc “cái chết trắng”, hủy hoại biết bao con người, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, những người này đáng phải nhận bản án nghiêm khắc.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã chỉ đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định các vụ án điểm về ma túy để sớm đưa ra xét xử. Chủ động phân công cán bộ, thẩm phán có năng lực chuyên môn tiếp cận hồ sơ các vụ án ma túy, bảo đảm việc xét xử các vụ án về ma túy được tiến hành đúng pháp luật, nghiêm minh, không để án quá hạn luật định, không bỏ lọt tội phạm; đặc biệt là những vụ án ma túy lớn được dư luận xã hội quan tâm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, TAND tỉnh đã xét xử gần 60 vụ án về ma túy, trong đó tuyên 6 án tử hình, nhiều án chung thân... Điển hình, ngày 7-4-2021, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lã Văn Hà, sinh năm 1988, ở xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 21-8-2020, Hà điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-722.71 đi từ Hà Nội vào huyện Quế Phong (Nghệ An) với mục đích đi thu nợ cũ (vì trước đây Hà bán quần áo tại huyện Quế Phong). Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Hà đi đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tại đây Hà tình cờ gặp một người đàn ông tên là Tủa (người Lào) là người quen từ năm 2016 do quá trình buôn bán quần áo tại huyện Quế Phong. Qua trò chuyện, Tủa đặt vấn đề thuê Hà vận chuyển ma túy từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) sẽ có người nhận, người này sẽ trả tiền công cho Hà số tiền là 120 triệu đồng. Sau đó Tủa ghi lại số điện thoại, chụp ảnh biển số xe và giấy phép lái xe của Hà, đồng thời hẹn với Hà là nếu đồng ý nhận lời thì khoảng 22 giờ ngày 22-8-2020 đến khu vực Quốc lộ 543 thuộc địa phận bản Na Niếng, xã Tri Lễ để nhận ma túy. Đúng hẹn, Hà một mình điều khiển xe ô tô đến chỗ hẹn để nhận hàng. Tủa đã đợi ở đây và ra tín hiệu bằng đèn pin, Hà nhận được tín hiệu dừng xe hạ cửa kính xuống để Tủa bỏ túi nilon màu đen bên trong có 8 bánh heroin (gần 3kg ma túy) vào vị trí ghế phụ. Sau đó Hà lấy túi ma túy đó bỏ vào túi nilon màu xanh đã có sẵn trên xe rồi đặt lại vị trí ghế phụ lái. Hà điều khiển xe quay ngược lại chạy theo hướng Quế Phong - Nghệ An đi Hà Nội. Khoảng 1 giờ ngày 23-8-2020, khi đến Km 380 - Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm (Nghi Sơn) thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật. Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lã Văn Hà mức án tử hình.

Mới đây, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1986 ở thị trấn Cành Nàng; Hà Văn Bình, sinh năm 1998, Lục Văn Đức, sinh năm 1999, đều ở xã Ban Công (Bá Thước) và Lò Phương Quỳnh, sinh năm 1993 ở xã Trung Sơn (Quan Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19-6-2020, tổ công tác Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Km 527 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy) thì phát hiện Nguyễn Văn Mạnh, Hà Văn Bình và Lục Văn Đức có hành vi tàng trữ 2.120,163 gam ma túy, loại Methamphetamine trên xe ô tô mang biển kiểm soát 36C-30767, mục đích mang đi bán kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị bắt quả tang. Các bị can khai nhận trong số ma túy bị thu giữ thì 1.252,824 gam mua của Lò Phương Quỳnh vào ngày 19-6-2020 và 867,339 gam mua của Lò Thị Quế vào ngày 14-6-2020 (tuy nhiên sau đó Lò Thị Quế bị chết do bệnh lý nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra). Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh, Hà Văn Bình, Lục Văn Đức và Lò Phương Quỳnh mức án tử hình.

Phiên tòa kết thúc, với những bản án khác nhau là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm lời bất chính từ ma túy, được đông đảo dư luận đánh giá là rất thích đáng. Tuy nhiên, phía sau mỗi bản án là bi kịch của một gia đình; là nỗi đau quặn thắt của những bậc làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con mình đứng trước vành móng ngựa và nghe tòa tuyên án; là những người vợ thiếu chồng, chồng thiếu vợ; những đứa trẻ thiếu sự bảo ban dìu dắt của người trụ cột trong gia đình. Những bản án công minh, đúng người, đúng tội song cùng với đó là nỗi đau cả từ kẻ phạm tội và những người thân của bị cáo.

Bài và ảnh: Quốc Hương