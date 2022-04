15h, ngày 14-4-2022, đối thoại trực tuyến “Xử lý vi phạm quá tải trọng, kích thước thành thùng hàng: Cần sự vào cuộc quyết liệt”

Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “Xử lý vi phạm quá tải trọng, kích thước thành thùng hàng: Cần sự vào cuộc quyết liệt”, vào lúc 15h ngày 14-4-2022. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, kênh Youtube, Fanpage Báo Thanh Hóa điện tử.

Thời gian qua, tình trạng phương tiện cơi nới kích thước thùng xe, chở quá tải trọng cho phép hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đê tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây bức xúc trong dư luận. Để ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định tải trọng xe đến các chủ phương tiện, lái xe, cơ sở kinh doanh vận tải bằng xe ô tô... Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng. Để hiểu rõ hơn nội dung này, Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “Xử lý vi phạm quá tải trọng, kích thước thành thùng hàng: Cần sự vào cuộc quyết liệt”, với sự tham gia của đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa.

