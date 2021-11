Cam kết của ba nước có lượng khí phát thải lớn nhất thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ngày 1/11 tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ, ba nước có lượng khí phát thải gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới, đã có tuyên bố nhấn mạnh đến năng lượng xanh là giải pháp để đạt được mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải), Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow, Scotland, Anh, ngày 1/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ thể hiện quyết tâm đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, đây sẽ là thập kỷ mang tính quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, do đó, hội nghị tại Glasgow lần này chính là thời điểm kích hoạt thập kỷ tham vọng những mục tiêu về giảm khí phát thải.

Ông nhấn mạnh giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển kinh tế và đang là vấn đề cấp bách, không còn thời gian để chần chờ.

Riêng với Mỹ, ông khẳng định sẽ không tụt hậu trong cuộc chiến này mà sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động.

Ông khẳng định Mỹ có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát thải so với năm 2005.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết muốn có thêm nhiều hành động để hỗ trợ các nước đang phát triển thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn

Không tham dự hội nghị, song Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi bài phát biểu tới hội nghị, trong đó kêu gọi tất cả các bên có hành động mạnh mẽ hơn để cùng giải quyết thách thức khí hậu.

Ông cũng kêu gọi các nước phát triển không chỉ cần làm nhiều hơn nữa trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, mà còn hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đạt được nhiều thành tích hơn trong cuộc chiến này.

Về bản thân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết nước này có chiến lược tăng cường phát triển trong lĩnh vực năng lượng xanh , quy hoạch xây dựng các trang trại gió quy mô lớn và các dự án quang điện, trong nỗ lực giảm khí phát thải.

Khí thải tại nhà máy nhiệt điện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

COP26 được kỳ vọng là cơ hội sau cùng để các nhà lãnh đạo trên thế giới đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại kể từ khi ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, tìm cách thúc đẩy các nỗ lực nhằm không chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở hơn 1,5 độ C trong thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ấn Độ đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070

Thủ tướng Narendra Modi ngày 1/11 đã nêu lập trường chính thức của New Delhi về chương trình nghị sự hành động khí hậu, theo đó, nền kinh tế nước này sẽ đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu ( COP26 ) tại Glasgow (Anh) với sự tham dự của hơn 120 nhà lãnh đạo thế giới, ông Modi nói: “Đến năm 2070, Ấn Độ sẽ đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.”

Ấn Độ là quốc gia phát thải carbon lớn cuối cùng trên thế giới công bố mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Trung Quốc tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2060 và Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) là năm 2050.

Mục tiêu trên là một trong năm cam kết mà Thủ tướng Modi đưa ra tại Hội nghị. Các cam kết còn lại bao gồm Ấn Độ sẽ nâng mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất lắp đặt “năng lượng không hóa thạch” - chủ yếu là năng lượng mặt trời - từ 450 lên 500 gigawatt; 50% nhu cầu năng lượng của nước này sẽ được đáp ứng nhờ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030; Ấn Độ sẽ giảm tổng lượng phát thải carbon dự kiến một tỷ tấn từ nay đến năm 2030; Đến năm 2030 Ấn Độ sẽ giảm 45% cường độ carbon của nền kinh tế (mục tiêu trước đó là 35%).

Tuy nhiên, ông Modi nhấn mạnh các cam kết cắt giảm khí thải từ Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển khác sẽ đòi hỏi nguồn tài chính từ các nước phát thải lâu đời và giàu có.

Hiện Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ.

Các nhà khoa học cho rằng thế giới phải giảm một nửa lượng phát thải toàn cầu vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.

Indonesia kêu gọi đồng bộ hóa chính sách chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ngày 1/11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng bộ hóa chính sách chống biến đổi khí hậu giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Phát biểu trong một cuộc họp bên lề Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), Tổng thống Jokowi nói: “Tất cả chúng ta, kể cả các nước phát triển, cần có những bước đi cụ thể hơn trong việc kiểm soát khí hậu, nhất là hỗ trợ kinh phí cho các nước đang phát triển nhằm chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.”

Tổng thống Jokowi bày tỏ hy vọng rằng nguồn tài trợ thích ứng trị giá 100 tỷ USD từ các nước phát triển cần được đáp ứng ngay lập tức nhằm thúc đẩy các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Jokowi cũng cho biết trong những năm gần đây, Indonesia đã có những bước đi cụ thể về mặt kiểm soát khí hậu. Tỷ lệ phá rừng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua và tỷ lệ cháy rừng giảm tới 82%. Indonesia cũng sẽ khôi phục 64.000ha đất ngập mặn - điều rất quan trọng do rừng ngập mặn lưu trữ carbon gấp 3-4 lần so với đất than bùn.

Bày tỏ tin tưởng rằng Indonesia có thể thực hiện cam kết của mình theo Thỏa thuận Paris vào năm 2030, cụ thể là cắt giảm 29% lượng khí thải một cách vô điều kiện, Tổng thống Jokowi cho hay quốc gia này đã thông qua Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và carbon thấp tới năm 2050, cũng như lộ trình chi tiết nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 hoặc sớm hơn./.

