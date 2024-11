Nước Mỹ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong dịp lễ Tạ ơn

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), 2 cơn bão lớn có thể gây mưa và tuyết tại nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ giao thông hỗn loạn ở nhiều nơi trên cả nước.

Lượng tuyết rơi có thể lên tới hơn 2,1m tại một số vùng núi.. (Ảnh: PTI)

Người dân Mỹ có thể phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, gồm bão, tuyết và gió lạnh, đúng vào dịp nghỉ lễ Tạ ơn, gây ảnh hưởng tới kế hoạch đi lại của người dân.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), 2 cơn bão lớn có thể gây mưa và tuyết tại nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ giao thông hỗn loạn ở nhiều nơi trên cả nước.

Kể từ ngày 22/11, khoảng 17.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do thời tiết khắc nghiệt trên toàn quốc. Các cảnh báo về bão tuyết đã được đưa ra tại 14 bang, với lượng tuyết rơi có thể lên tới hơn 2,1m tại một số vùng núi.

Ngày 26/11, bão tuyết đã xuất hiện ở bang Colorado, khiến đường sá tại các khu vực miền núi phủ đầy băng tuyết, gây nguy hiểm cho việc đi lại do trơn trượt. Cảnh báo bão cũng đã được đưa ra tại khu vực trung tâm của bang California.

Theo NWS, điều kiện giao thông đang xấu đi ở nhiều nơi, đặc biệt tại các khu vực đèo núi. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu tuyết tiếp tục rơi dày trong suốt cả ngày. Lượng tuyết quá lớn cũng có thể làm hỏng mái nhà của người dân.

Dự báo đợt không khí lạnh đầu tiên từ Bắc Cực trong mùa Đông năm nay sẽ tràn xuống dãy núi Rocky và khu vực đồng bằng miền Bắc từ ngày 28/11. Không khí lạnh sẽ lan rộng về miền Nam và miền Đông qua phần lớn khu vực đồng bằng và Trung Tây vào cuối tuần này.

Theo Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA), số người đi nghỉ hoặc về nhà trong tuần lễ Tạ ơn năm nay, kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 2/12, có thể lập kỷ lục mới, với gần 80 triệu người.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh giao thông vận tải Mỹ (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ dự báo lượng hành khách đi máy bay sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,3 triệu lượt người. Ngày 26 và 27/11 có thể là những ngày cao điểm nhất về lượng khách đi máy bay trong tuần nghỉ lễ Tạ ơn với khoảng 2,8 đến 2,9 triệu lượt khách mỗi ngày.

Giám đốc TSA, ông David Pekoske, đánh giá đây sẽ là dịp nghỉ lễ Tạ ơn có lượng người đi lại bằng đường hàng không cao nhất từ trước đến nay.

Lượng khách tăng vọt cùng với việc thiếu hụt nhân sự của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) có thể gây tắc nghẽn đường hàng không trong tuần nghỉ lễ. Hàng triệu hành khách có thể sẽ phải đối mặt với sự chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục./.

Theo TTXVN