Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Dưới đây là 9 quyết sách lịch sử này, qua đó thấy rõ lộ trình phát triển của đất nước trong tương lai gần:

Nguồn Báo Nhân Dân