Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Nguồn Báo Nhân Dân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Dưới đây là 9 quyết sách lịch sử này, qua đó thấy rõ lộ trình phát triển của đất nước trong tương lai gần:

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Nguồn Báo Nhân Dân

Từ khóa:

#Nghị quyết #Chiến lược #Phát triển #Hiện thực hóa #Việt nam #Bộ chính trị #Thịnh vượng #Khát vọng #Cuối năm #Tương lai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh