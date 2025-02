Nhân dân trong tỉnh vui xuân, đón tết với không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Chiều 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày báo cáo.

Báo cáo tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nêu rõ: Quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27/12/2024, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ với tinh thần vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2025; tổ chức thu hoạch vụ Đông và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”; triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp tết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025, gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 78 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục; giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón tết. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Các lực lượng công an, quân sự nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo không đúng quy định diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để Nhân dân trong tỉnh được vui xuân, đón tết với không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ duy trì theo kế hoạch; nguồn cung hàng hóa đa dạng, dồi dào, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Các hoạt động vui xuân, đón tết diễn ra sôi động, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón xuân, vui tết.

Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng lên, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ bắt tay ngay vào công việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương bắt tay vào giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của người dân; tổ chức ra quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch của năm 2025 ngay từ đầu năm; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các địa phương tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch trồng rừng năm 2025. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2025, gắn với bảo đảm chất lượng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu và bình ổn giá cả hàng hóa sau tết; tăng cường đấu tranh ngăn chặn đối với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...

Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nhất là ở nơi diễn ra hoạt động lễ hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ giao quân và công tác ra quân huấn luyện năm 2025 bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; các ngành, các địa phương, đơn vị thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy khẩn trương triển khai thực hiện phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt việc bố trí công tác, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động “Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ - 2025; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh dự lễ ra quân, triển khai sản xuất và khởi công, khánh thành các dự án dịp Tết Ất Tỵ năm 2025; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2025; công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947-20/2/2025).

Minh Hiếu