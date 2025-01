Năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 905 vụ tai nạn và va chạm giao thông

Theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 905 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 406 người, bị thương 738 người. So với năm 2023, giảm 31 vụ (giảm 3,31%), giảm 25 người chết (giảm 5,8%), giảm 59 người bị thương (giảm 7,4%).

Một vụ va chạm giao thông trên Đại lộ Hùng Vương (TP Thanh Hóa) ngày 14/12/2024.

Theo đó, đường bộ xảy ra 897 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 400 người, làm bị thương 737 người, giảm 33 vụ (giảm 3,5%) so cùng kỳ năm 2023, giảm 26 người chết (giảm 6,1%), giảm 59 người bị thương (giảm 7,4%).

Đường sắt xảy ra 8 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 6 người, bị thương 1 người; tăng 2 vụ (tăng 33%) so cùng kỳ 2023, tăng 1 người chết (tăng 20%).

Nguyên nhân gây ra tai nạn được các lực lượng chức năng xác định là do vi phạm tốc độ; vi phạm phần đường, làn đường; thiếu chú ý quan sát; vi phạm nồng độ cồn; sử dụng chất ma tuý, chất gây nghiện; tránh vượt sai quy định; không giữ khoảng cách; chuyển hướng sai; không nhường đường; đi bộ qua đường không an toàn; điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đỗ xe sai quy định; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kịp thời giải cứu tài xế xe ô tô tải kèm đầu kéo sau khi xảy ra tai nạn giao thông tại đường tỉnh 513 (thị xã Nghi Sơn) vào rạng sáng 23/12/2024.

Các huyện có số vụ tai nạn và va chạm giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023, gồm: Hậu Lộc, Mường Lát, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Thọ Xuân, Quan Hoá, Thiệu Hóa...

Hải Đăng