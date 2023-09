Từ đêm 14-15/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 14-15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Mưa xuất hiện trên cả nước. (Ảnh: Vietnam+)

Lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa-Nghệ An từ 70-120mm, có nơi trên 200mm; Hà Tĩnh-Quảng Bình từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 16/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 biển động; sóng biển cao từ 2-3m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông , cục bộ có mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

