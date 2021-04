Thanh Hóa: Thời tiết nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 20-4, miền Bắc hết mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng nhanh. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh, theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng, nhất là khu vực đô thị và khu dân cư tập trung; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân nên chằng chống, gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đổ ngã.

Khi mưa dông, người dân nên nhanh chóng trở về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt, không nên dùng điện thoại, rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc dông gần xảy ra; tuyệt đối không trú mưa dưới cây, tránh ở các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại.

Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất; nhón chân, không được nằm xuống đất, đặc biệt không đứng thành từng nhóm người gần nhau.

BĐT