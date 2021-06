Thanh Hóa: Thời tiết dịu mát, chuẩn bị cómưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22 đến ngày 25-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt (mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm).

Ảnh minh họa. TTXVN

Riêng Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi.

Khu vực Bắc Bộ đang vào mùa mưa dông, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh khi mưa lớn kèm các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Các địa phương cần kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 22/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ C, có nơi dưới 29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 37-40 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, Gió Tây Nam cấp 2-3; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

BĐT