Rét đậm, rét hại ở Thanh Hóa kéo dài đến ngày 2-1-2021

Các ngày từ 31-12-2020 đến 2-1-2021 ở Thanh Hóa do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô mạnh nên chủ yếu không mưa, trời rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, đêm hôm qua và sáng sớm nay (31-12), khu vực Thanh Hóa chủ yếu không mưa, gió Đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, ven biển có nơi cấp 5, ngoài khơi cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; nhiệt độ không khí lúc 01h00’ ngày 31-12 phổ biến từ 14 – 16 độ C. Trời rét, rét đậm.

Dự báo, các ngày từ 31-12-2020 đến 2-1-2021 ở Thanh Hóa do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô mạnh nên chủ yếu không mưa, trời rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét tập trung ở các huyện vùng núi cao như Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 11 - 13 độ C, nhiệt độ thấp nhất 7 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi xuống 4 - 6 độ C.

Gió Đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; trên biển cấp 6 - 7, giật cấp 8; Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m.

Cảnh báo: Do trời rét đậm, rét hại và nhiệt độ xuống thấp nên ở vùng núi cao cần đề phòng có bằng giá và sương muối. Đề nghị có biện pháp hữu hiệu phòng tránh rét cho người, vật nuôi và cây trồng.

PV