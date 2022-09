Quy định khu vực đổ thải nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nạo vét, đổ thải, nhận chìm vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, khu vực, vị trí đổ thải trên đất liền gồm: Khu A, khu N của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; một phần đất dự phòng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; khu đất thuộc dự án Khu phát triển GAS&LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu của Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; khu đất tại KCN số 4; thửa đất số 19, tờ bản đồ số 16, thôn Đông Tân, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Khu vực, vị trí nhận chìm ở biển gồm: Nam đảo Hòn Mê, Hải Bình, TX Nghi Sơn và vùng biển Nghi Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu khu vực đề xuất đổ thải, nhận chìm phải có quy mô đáp ứng duy trì hoạt động ổn định, an toàn trong quá trình vận chuyển, tuân thủ các quy định của luật pháp có liên quan, không tạo ra các xung đột về lợi ích và môi trường. Trong quá trình lựa chọn, xem xét khoảng cách từ khu vực biển sử dụng để nhận chìm đến các khu vực biển sử dụng cho mục đích khác như: các khu vực du lịch, đánh bắt nuôi trồng hải sản, bảo tồn, hàng hải, an ninh - quốc phòng. Khoảng cách này được xác định dựa trên điều kiện thực tế đảm bảo nguyên tắc việc nhận chìm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các khu vực trên.

Khu vực biển được sử dụng để nhận chìm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; đảm bảo các yếu tố theo quy định; không gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật; không làm gia tăng bồi lắng vùng cửa sông, gây nguy cơ sạt lở khu vực cửa sông, ven biển; không gây ảnh hưởng đến an toàn sử dụng các công trình phòng, chống thiên tai; không gây ảnh hưởng đến an toàn sử dụng công trình cảng biển và luồng hàng hải, các công trình dầu khí, đường cáp quang, cáp điện ở biển, hoạt động của tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; không ảnh hưởng đến các hoạt động quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.

