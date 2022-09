Kiên quyết sơ tán, có phương án tránh trú, đảm bảo an toàn cho du khách trong vùng ảnh hưởng của bão

Ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có công điện về việc chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 (bão Noru).

Lúc 19h ngày 26-9, vị trí tâm bão khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông. (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Theo nội dung công điện, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL yêu cầu Giám đốc Sở VHTT&DL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng chỉ đạo việc tổ chức rà soát, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, phương tiện hoạt động du lịch trên biển trong vùng bị ảnh hưởng, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh trú an toàn; rà soát, kiểm đếm số lượng khách du lịch đang trong vùng ảnh hưởng của bão, kiên quyết sơ tán, có phương án tránh trú, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Các Sở VHTT&DL, Sở VHTT, Sở DL và các đơn vị thuộc Bộ, kiểm tra, rà soát và có phương án bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch do đơn vị quản lý, bao gồm: các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch; tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch tại các địa phương bị ảnh hưởng trong thời gian cơn bão đổ bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trụ sở tại các địa phương bị ảnh hưởng, theo dõi sát diễn biến của bão và các thông báo của chính quyền địa phương, bộ, ngành liên quan để có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giáo viên, học sinh, sinh viên.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị phối hợp với địa phương để triển khai các phương án đối phó với bão. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn có để khắc phục hậu quả và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ VHTT&DL về tình hình ứng phó với bão, thiệt hại xảy ra trên lĩnh vực quản lý của ngành (nếu có) và báo cáo tổng hợp chung bằng văn bản sau khi cơn bão, mưa lũ kết thúc.

N.M