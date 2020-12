Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa từ 12 - 14 độ C

Sáng sớm nay (3-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, ngày hôm nay (3-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trong các ngày 5 và 6-12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Tại Thanh Hóa, ngày hôm nay (3-12) trời tiếp tục rét với nhiệt độ không khí thấp nhất phổ biển 15 - 17 độ C.

Đợt không khí lạnh này có thể kéo dài 5 - 6 ngày tới, nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 12 - 14 độ C, trời liên tục rét; đêm và sáng sớm có rét đậm, rét hại.

PV