Đợt mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa có thể kéo dài đến ngày 3-10

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hình thế thời tiết nên ngày 24 và 25- 9 ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa to tập trung vào đêm và sáng).

Dự kiến mưa lớn xảy ra và kéo dài ở khu vực ven biển của tỉnh trong những ngày tới.

Tổng lượng mưa ở khu vực đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây nam của tỉnh như các huyện Nông Cống, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn, Thường Xuân, Thọ Xuân và thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn, có khả năng đạt từ 50 – 100mm, các khu vực khác từ 20 - 50mm. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung bộ, sau có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc với hoạt động của bão Noru (bão Noru có khả năng đi vào biển Đông vào chiều đêm 25-9, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc) nên từ ngày 26-9 đến ngày mùng 2 và 3-10 ở Thanh Hóa liên tục có mưa, trong đó nhiều ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, mưa to trong thời gian ngắn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh cấp 1.

Hải Đăng