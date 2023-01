Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm trong ngày đầu năm mới

Ngày đầu Năm mới 2023, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh về đêm, sáng sớm.

Người dân tại phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/1, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Để chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Đơn vị chức năng cần hướng dẫn cho người dân về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm. Các bên liên quan chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các địa phương tổ chức đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.../.

Theo TTXVN/Vietnam+