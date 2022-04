Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 2/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo, ngày và đêm 2/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Gió trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Vịnh Bắc Bộ ngày 2/4 tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, từ đêm 2/4 gió giảm dần; sóng biển cao từ 2-4,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa... Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Đề cập đến tình hình mưa dông tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Quang Năng cho biết, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý, trong những ngày nắng nóng cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Ngoài ra, để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra, đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh như có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em.

Mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh. Chính quyền và các cơ quan chức năng thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét...

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn.

Khi trời mưa dông có thể kéo theo gió mạnh, ngập nước, thậm chí là lốc xoáy và sét đánh gây nguy hiểm cho mọi người. Người dân nên cẩn thận với các thiết bị điện, điện tử trong nhà bằng việc không sử dụng điện thoại có dây, điện thoại bàn khi trời mưa có sấm sét vì điện thoại có thể là nguyên nhân dẫn đến sét đánh...

Ngày và đêm 2/4, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét . Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày có mưa, đêm có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

