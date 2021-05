Bắc Bộ bắt đầu đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (8-9/5), Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng mới.

Phía Tây Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng từ ngày 8/5, phía Đông Bắc Bộ từ ngày 9/5. Sang tuần tới (10-16/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng sẽ khiến độ ẩm trong ngày giảm thấp, trời hanh khô nên nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân đặc biệt phòng tránh hỏa hoạn cẩn thận, nếu có sự cố phải biết cách xử lý khoa học, hiệu quả sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Hạn chế tối đa hỏa hoạn bằng cách lắp chuông báo khói ở nhiều vị trí trong nhà, cẩn trọng với khu bếp, trong đó chú ý khi sử dụng lò nướng, lò vi sóng; sử dụng những sản phẩm, thiết bị điện uy tín, chất lượng tránh chập điện; dụi tàn thuốc và vứt đúng chỗ; đốt nến nên để trên đế cứng, ổn định và tránh xa rèm cửa hoặc những vật dụng dễ bắt cháy.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 7/5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây ngày có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)