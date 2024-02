(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/2 các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiễn 3.655 tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cùng 441 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là những hình ảnh xúc động tại ngày hội non sông, do nhóm phóng viên Báo Thanh Hóa ghi lại.

{title} Những hình ảnh ấn tượng tại ngày hội tòng quân năm 2024 Sáng 26/2 các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiễn 3.655 tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cùng 441 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là những hình ảnh xúc động tại ngày hội non sông, do nhóm phóng viên Báo Thanh Hóa ghi lại. Các thanh niên ưu tú của huyện Hà Trung trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Niềm hân hoan của các tân binh ở huyện Ngọc Lặc trước một dấu mốc vẻ vang trong cuộc đời. Nữ tân binh Công an Nhân dân. Đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức rước lửa truyền thống tại ngày hội. Người thân dặn dò tân binh trước lúc lên đường. Họ hứa với nhau cùng cống hiến nhiều hơn cho đất nước, để tuổi trẻ mãi là quãng đời đẹp nhất. Người thân tự hào nhưng không tránh khỏi giọt nước mắt trong ngày chia tay. Các bạn trẻ tiễn tân binh lên đường. Nước mắt người thân rơi để nuôi thêm quyết tâm cho người lính trẻ. Giờ phút xúc động tiễn đưa này sẽ nhớ mãi, người ở, người đi cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nơi hậu phương và trên thao trường. Nhóm Phóng viên

Nhóm Phóng viên

