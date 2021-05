Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai nhiệm vụ ở mức độ cao nhất, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vừa kịp thời ngăn chặn, không để dịch COVID-19 lây lan qua biên giới.

Đại diện các bản trên địa bàn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Hiện nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, nguy cơ dịch lây lan vào nước ta từ hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới rất lớn. Trước thực tế đó, cùng với tăng cường quân số chốt chặn đường mòn lối mở các tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới đất liền, biên giới biển, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng BĐBP thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 26-5, tất cả các Đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã triển khai phối hợp với Đảng ủy - UBND các xã trên địa bàn phụ trách tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép”.

Đại diện các thôn trên địa bàn xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển.

Đại úy Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân. Ý thức về phòng chống dịch của đồng bào các dân tộc trên địa bàn chuyển biến mạnh mẽ. Ngay sau buổi lễ phát động, các hộ gia đình đã tham gia ký cam kết thực hiện tốt các nội dung của phong trào.

Có mặt tại hội trường UBND xã từ sáng sớm, ông Lò Văn Hợp, bản Xắng Hằng, xã Yên Khương đến tham gia buổi lễ phát động, sau đó, ông về Nhà văn hóa bản để đại diện gia đình ký cam kết thực hiện. Khi được hỏi, ông Hợp chia sẻ: “Được cán bộ xã, cán bộ Biên phòng tuyên truyền, bà con nhân dân chúng tôi thấy dịch bệnh nhiều nơi diễn biến phức tạp nên rất lo lắng. Tôi và nhân dân địa phương sẽ góp sức mình bằng những việc làm cụ thể, cùng với BĐBP và chính quyền địa phương quyết tâm chấp hành nghiêm quy định về hoạt động trong khu vực biên giới, và đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đẩy lùi dịch COVID-19”.

Thực tế cho thấy, từ trước đến nay, chính quyền, nhân dân các địa phương ở khu vực biên giới luôn đồng hành cùng BĐBP trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự ở địa bàn. Trong điều kiện đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới có xu hướng gia tăng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lớn làm dịch bệnh lây lan vào địa bàn nước ta. Do đó, cùng với việc tăng cường quân số thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, bờ biển.

Bà con nhân dân bản Xắng Hằng,xã Yên Khương, huyện Lang Chánh giúp BĐBP làm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới.

Chính quyền địa phương và BĐBP kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, nhân dân địa bàn biên giới phải xác định rõ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, vận động nhân dân không xuất, nhập cảnh trái phép và triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, thực hiện nghiêm 3 không: “Không xuất, nhập cảnh trái phép; Không bao che, tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; Không tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép”.

Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an, thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý hộ khẩu, hộ tịch, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nắm chắc các hoạt động ra vào biên giới, vận động công dân khai báo y tế khi đi từ vùng dịch trở về địa phương. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, già làng, trưởng bản, người có uy tín vận động nhân dân phát hiện, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc công dân đi từ vùng dịch về trốn khai báo y tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương của nước bạn Lào trong hoạt động phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Quốc Toản