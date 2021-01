Lực lượng vũ trang Thanh Hóa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những ngày này cán bộ, chiến sỹ LLVT trong tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai lực lượng trực 100% quân số, sẵn sàng các phương án tham gia bảo vệ những địa bàn, mục tiêu trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý tốt các tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa, đặc biệt là các khu vực, mục tiêu trọng yếu đã được xác định.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm đồng bộ, thông suốt. Hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát cháy nổ.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng làm tốt công tác nắm tình hình ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các lực lượng của tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình biên giới; kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Thanh Hải - Xuân Hùng