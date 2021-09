Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát chung tay phòng, chống dịch covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với cả hệ thống chính trị huyện Mường Lát, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã vào cuộc quyết liệt. Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, nhất là duy trì và tổ chức tốt hoạt động ở các khu cách ly tập trung. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã không quản ngại khó khăn, phối hợp với các lực lượng túc trực, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn, kiểm soát các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát cùng cán bộ chiến sĩ chốt kiểm soát dịch bản Ón 2, xã Tam Chung tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới.

Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi lên thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Tam Chung, đóng tại bản Ón 2, xã Tam Chung, cách cột mốc 270 hơn 300m về phía Việt Nam. Điều kiện mọi mặt trên chốt hết sức khó khăn, thiếu thốn, bốn bề là rừng núi, không có điện, không sóng điện thoại và không nước sinh hoạt, việc di chuyển của cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là đi bộ. Khó khăn là vậy, nhưng Trung tá Lê Bật Sơn, trợ lý dân quân Ban CHQS huyện Mường Lát đã tình nguyện xung phong tăng cường lên chốt chống dịch. Suốt hơn 4 tháng qua, anh đã cùng các cán bộ, chiến sĩ nơi đây ngày đêm bám trụ, chốt chặn, thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới và ra vào địa bàn, đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh ngay từ tuyến đầu biên giới, giữ bình yên cho Nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Lê Bật Sơn cho biết: “Tôi cùng 6 đồng chí cán bộ khác được giao nhiệm vụ tăng cường cho 5 chốt đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát, đây là một địa bàn phức tạp về quản lý xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, lực lượng tăng cường tại mỗi chốt từ 1 đến 2 người. Cùng với những chốt chính, có những chốt lập tại đường mòn, lối mở phải đi bộ mất hơn 3km và nhất là khi trời mưa thì đi lại hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định của địa phương, đơn vị nơi công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng cùng cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chốt kiểm soát ở bản Pá Quăn, xã Trung Lý, là một trong 2 chốt chặn quan trọng nhất của huyện. Chốt được lập từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và khi đợt dịch thứ 4 bùng phát thì chốt hoạt động trở lại, đến nay đã hơn 3 tháng. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát này đã thật sự trở thành “lá chắn thép” ngăn chặn kiểm soát không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn. Các bộ phận trực chốt chia ca tuần tra, canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt 24/24 giờ; đồng thời sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh về an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tâm sự với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên thuộc Ban CHQS huyện Mường Lát cho biết: “Bản thân tôi cùng đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, do địa hình miền núi nên thời tiết nắng, mưa thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình công tác, nhưng vì nhiệm vụ và cuộc sống bình yên của Nhân dân, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vượt lên trên những khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh”.

Thượng tá Lê Thanh Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường Lát, cho biết: “Nhận thức rõ nguy cơ bùng phát, lây lan của dịch bệnh trên địa bàn là rất cao bởi có tuyến biên giới dài trên 100km, do đó cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thành lập 2 chốt kiểm soát dịch cấp huyện ở bản Pá Quăn, xã Trung Lý và chốt bản Mau ở xã Mường Lý; thành lập 2 khu cách ly có khả năng cách ly từ 200 người trở lên, cũng như huy động và điều hành các lực lượng khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, lấy cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT và dân quân tự vệ trên địa bàn làm nòng cốt, thực hiện có hiệu quả bảo vệ vùng biên, góp phần cùng cả nước chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao ý thức phòng dịch, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tổ chức phun thuốc khử trùng, cấp phát khẩu trang miễn phí cho bà con Nhân dân. Do đó, đến nay phần lớn đồng bào trên địa bàn nhận thức rõ tác hại, cách phòng dịch COVID-19 cũng như chấp hành nghiêm quy định do ban chỉ đạo đề ra”.

Thời gian qua, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của LLVT trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mường Lát đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị, không quản ngại khó khăn, gian khổ, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn dân đoàn kết chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)