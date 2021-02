Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các một số đơn vị

Sáng11-2, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 và các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra báo động cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 và các đơn vị trực thuộc, Đại tá Lê Văn Diện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không; chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện kỹ thuật, vũ khí trang bị, sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống khi có lệnh.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác trực SSCĐ, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toànhệ thống kho, trạm, vũ khí trang bị kỹ thuật. Đồng thời tập trung chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đón chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021 về đơn vị, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Xuân Hùng