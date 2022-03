Đoàn công tác Quân khu 4 khảo sát nắm tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Thanh Hóa

Ngày 16-3-2022, Đoàn khảo sát tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2022 của Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Ban CHQS huyện Cẩm Thủy và Ban CHQS huyện Quảng Xương. Đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia cùng Đoàn khảo sát Quân khu.

Đoàn công tác khảo sát tại Ban CHQS huyện Quảng Xương

Tại các đơn vị, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị thời gian qua; các thành viên Đoàn khảo sát Quân khu đã tiến hành chất vấn các nội dung liên quan; tổ chức kiểm tra hệ thống sổ sách hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phát phiếu khảo sát nắm tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của 100% sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị và đối thoại dân chủ trực tiếp với bộ đội.

Qua khảo sát cho thấy, Ban CHQS huyện Cẩm Thủy và Ban CHQS huyện Quảng Xương thường xuyên làm tốt việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, mệnh lệnh của các cấp đến mọi cán bộ, chiến sỹ trong LLVT. Các cấp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, 100% cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, đoàn kết, xác định tốt nhiệm vụ, đơn vị an toàn, ổn định. Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng thường kỳ, chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ được nâng lên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và các cơ quan chức năng theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết không để phát sinh điểm nóng, tình hình chính trị địa bàn ổn định.

Đoàn công tác làm việc tại Ban CHQS huyện Cẩm Thủy

Đoàn khảo sát cũng yêu cầu Ban CHQS huyện Cẩm Thủy và Quảng Xương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng bộ đội; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở, ngày chính trị văn hóa tinh thần; duy trì nghiêm túc, đúng quy cách, chất lượng hệ thống sổ sách đăng ký, thống kê hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tránh tình trạng đơn giản, chung chung. Đồng thời cần quan tâm, chăm lo đến công tác chính sách hậu phương quân đội, điều kiện đời sống vật chất tinh thần giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua nội dung khảo sát, giúp Đoàn công tác làm cơ sở tham mưu, đề xuất thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác quản lý tư tưởng, lỷ luật. Đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở cơ sở trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và bảo đảm các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Lê