Công an huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Chiều 26-9, huyện Vĩnh Lộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an huyện Vĩnh Lộc (26-9-1952 - 26-9-2022).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cách đây 70 năm, ngày 3-1-1952, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 09/NV về việc thành lập Công an cấp huyện. Ngày 26-9-1952, Công an huyện Vĩnh Lộc chính thức được thành lập. Đây là sự kiện đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của Công an huyện Vĩnh Lộc trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển. Được sự giúp đỡ tích cực của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, Công an huyện Vĩnh Lộc đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an ở địa phương.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng mỏng, song, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm, đem hết sức mình khắc phục khó khăn gian khổ, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các đối tượng gián điệp, biệt kích, giữ vững an ninh trật tự, góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có bước chuyển biến mới trên các mặt công tác. Đặc biệt, ngày 28-3-1998, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc được thành lập với 6 chi bộ, 37 đảng viên, nhiều đội nghiệp vụ được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của Công an huyện. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công an huyện Vĩnh Lộc lớn mạnh về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật... góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng Công an huyện Vĩnh Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Như Lập đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Công an huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời đề nghị một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian, đó là: Tiếp tục chủ động chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Như Lập trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công an huyện Vĩnh Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Lộc trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 2 cá nhân thuộc Công an huyện Vĩnh Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công an huyện Vĩnh Lộc (26-9-1952 - 26-9-2022).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Huy trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an huyện Vĩnh Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công an huyện Vĩnh Lộc (26-9-1952 - 26-9-2022).

Tham mưu giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khiếu kiện không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, hình thành các điểm nóng, hoạt động biểu tình, đình công trái pháp luật gây rối ANTT. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, các nội dung công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực cư trú, quản lý kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tiến trao Giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công an huyện Vĩnh Lộc.

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tiến trao Giấy khen cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công an huyện Vĩnh Lộc.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Lộc trong sạch, vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo đảm ANTT trên địa bàn...

Tô Hà