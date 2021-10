Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại Thanh Hóa

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Qua thực tế kiểm tra tại cơ quan và một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình và đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, năm 2021 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật là: Chủ động phối hợp, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham mưu triển khai xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, các đề án, dự án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn duy trì có nề nếp, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá đã xác định. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất luôn đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương những kết quả đạt được của LLVT tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Tập trung hoàn thành chương trình huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, phòng chống cháy nổ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; quan tâm chăm lo đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Tham gia phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Thanh Hải