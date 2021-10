Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng ứng phó với bão số 7

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão số 7 và lượng mưa lớn trong những ngày tới, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt các công điện của Bộ Tham mưu, Quân khu 4, các công điện của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh.

Lực lượng Dân quân tự vệ xã Quảng Nham giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã kịp thời ban hành 2 công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã , thành phố; Chỉ đạo 5 Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ.

Chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, đơn vị tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực; các đơn vị trực thuộc trực 100% quân số. Đối với các huyện, thị xã, thành phố ven biển, chỉ đạo các lực lượng chuyên môn quản lý, nắm chắc tình hình tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; kiểm tra việc hướng dẫn neo đậu; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người và tài sản các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trên biển và ven biển. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát các khu vực trọng điểm, các nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt, cô lập; các hồ đập, đê kè mất an toàn để chủ động có phương án khơi thông dòng chảy, nhất là trên khe suối, khe cạn di dời, sẵn sàng sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, ứng phó mưa lũ khi có lệnh. Bên cạnh đó, Bộ CHQS đã tổ chức kiểm tra công tác ứng phó của các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các phương tiện, trang bị, máy nổ tàu, xuồng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: đã chuẩn bị 18 xuồng cao tốc, 70 thuyền đơn vượt sông nhẹ, 5 máy bơm cao áp, 5 thiết bị bắn dây mồi, 160 bộ nhà bạt... Đối với các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức lực lượng canh gác tại các tràn, ngầm, bến đò, các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; các khu vực sạt lở đất đá để kiểm soát hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, tài sản của nhân dân.

Ngọc Lê