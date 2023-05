Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ 28

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Trịnh Quang Minh cho biết: Trong những năm tới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ phải đối mặt với các khó khăn, thách thức lớn. Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, bên cạnh những nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV và người lao động, phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn phải thực sự đóng vai trò “đòn bẩy” trong các hoạt động của đơn vị. Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động nếu có thay đổi mô hình sản xuất, đặc biệt khi triển khai thị trường bán lẻ cạnh tranh, đẩy mạnh sản xuất khác. Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, công đoàn phải là “cầu nối” xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động; Thực hiện tốt quy chế dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại kịp thời từ cấp cơ sở; tiếp tục cùng chuyên môn có các giải pháp hữu hiệu chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, cải thiện, tối ưu hóa điều kiện, môi trường làm việc của người lao động, đề xuất khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời; vận động CNVC-LĐ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cái tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, nâng cao năng suất lao động góp phần cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt của Nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa và toàn thể CNVC-LĐ toàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Ông Hoàng Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới Công đoàn công ty khóa mới tiếp tục thực hiện tốt chức năng là người đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến từng đoàn viên nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm của ngành và của công ty, quyết tâm không mắc vi phạm phải xử lý kỷ luật và đặc biệt là không để xảy ra mất an toàn trong lao động sản xuất; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBCNV về “Văn hóa EVN”, “Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của EVN”; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phối hợp chặt chẽ với giám đốc công ty, lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn điện góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.