Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND ở huyện Quảng Xương

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện Quảng Xương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo HĐND huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động phiên họp, kỳ họp đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Thường trực HĐND huyện Quảng Xương ứng dụng công nghệ thông tin vào các phiên họp.

Để giảm thiểu việc phát hành công văn, giấy tờ, đảm bảo có tính kết nối, trao đổi công việc một cách nhanh chóng, HĐND huyện Quảng Xương đã lập 7 nhóm zalo gồm: nhóm zalo của HĐND huyện, nhóm zalo của Thường trực HĐND huyện, nhóm zalo Ban Kinh tế - Xã hội, zalo Ban Pháp chế, zalo của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, zalo các phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn, zalo nữ đại biểu HĐND huyện; ngoài ra các tổ đại biểu HĐND huyện cũng thành lập các trang zalo để thông tin, trao đổi công việc của tổ. Hoạt động của các nhóm và trang zalo được giao cho 2 đồng chí Phó ban chuyên trách HĐND huyện phụ trách biên tập các nội dung, hình ảnh, hoạt động để đăng lên các nhóm zalo.

Đối với các hoạt động chính trị trong ngày của huyện, của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu, lịch công tác, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; các buổi tiếp công dân của các tổ đại biểu HĐND ở các đơn vị bầu cử... HĐND huyện triển khai biên tập nội dung và đăng tải lên các trang zalo của HĐND huyện để các đại biểu HĐND nắm rõ thời gian địa điểm thu xếp công việc và thời gian để tham gia các hoạt động của HĐND.

Để thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT, HĐND huyện Quảng Xương đã xây dựng và triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Quảng Xương”. Sau 8 tháng triển khai thực hiện dự án, đã tạo được sự đồng tình cao trong đại biểu HĐND. Nếu như trước đây, trước mỗi kỳ họp, cơ quan văn phòng HĐND và UBND huyện phải thực hiện rất nhiều công đoạn như tập hợp, photo, phân loại tài liệu, thậm chí do số lượng tài liệu phải photo, in ấn lớn nên có những nhầm lẫn nhất định... Nhưng đến nay, các đại biểu HĐND huyện được trang bị máy tính bảng ứng dụng phần mềm VNPT - Ecabinet “Phòng họp không giấy”, nội dung chương trình và các tài liệu được trình tại kỳ họp đều được chuyển sang hình thức số và đẩy vào hệ thống dữ liệu dùng chung để các đại biểu nghiên cứu trước. Tham gia họp không giấy tờ, mỗi đại biểu được cấp một tài khoản riêng để truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp. Các thao tác của đại biểu sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng của máy tính bảng. Cùng với đó, từ máy tính bảng, các đại biểu có thể tra cứu các thông tin khác để phục vụ cho quá trình phát biểu ý kiến hoặc chất vấn của mình. Việc tích hợp tài liệu trên phần mềm giúp đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, nghiên cứu văn bản kỳ họp một cách thuận tiện, kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương, cho biết: Nếu trước đây, để phục vụ các hội nghị, kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện phải thực hiện in ấn, nhân bản rất nhiều các loại tài liệu. Việc phát hành tài liệu bằng giấy vừa tốn kém kinh phí, công sức của nhân viên, vừa hư hao máy móc, đặc biệt là việc phát hành đến tay đại biểu, các đơn vị có liên quan thường chậm do thời gian in ấn, sắp xếp và gửi tài liệu phải qua rất nhiều khâu, mất rất nhiều thời gian. Trước mỗi kỳ họp, Văn phòng HĐND-UBND huyện đều phải huy động toàn bộ công chức, người lao động để phục vụ cho công tác in ấn, photo, sắp xếp, cấp phát tài liệu trong khoảng 3 - 5 ngày. Từ khi ứng dụng CNTT vào mỗi kỳ họp, phiên họp đã giúp giảm thiểu công tác này. Ngoài ra, việc sắp xếp danh mục tài liệu, hiệu chỉnh các tài liệu trên hệ thống phần mềm cũng dễ dàng hơn khi thay thế bằng hệ thống văn bản, tài liệu giấy, đã tiết kiệm hơn 400 triệu đồng mỗi năm trong in ấn tài liệu phục vụ các kỳ họp.

Ngoài việc ứng dụng CNTT tại các kỳ họp của HĐND, trong hoạt động khảo sát, giám sát thẩm tra, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện cũng đã ứng dụng CNTT trong quá trình khảo sát thực tế bằng cách chụp hình ảnh hiện trạng các công trình, dự án; biên tập thành slide ảnh tích hợp với hệ thống các mặt bằng quy hoạch, các đồ án, dự án, trình chiếu tại các kỳ họp để thuyết minh cho kết quả thẩm tra; đặc biệt đối với việc thẩm tra đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, việc thuyết minh bằng hình ảnh giúp đại biểu HĐND có cách nhìn chân thực về hiện trạng của những dự án, công trình, tính cấp thiết phải đầu tư để các đại biểu hiểu rõ, nắm chắc, thảo luận trước khi quyết nghị thông qua.

Cùng với việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động, HĐND huyện Quảng Xương cũng xác định, nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời gian qua, HĐND huyện Quảng Xương đã thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND huyện cũng đã tích cực đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết hiệu quả trên thực tế. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các ban, tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ kết quả giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, dự kiến nội dung chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện xem xét, lựa chọn nội dung chất vấn... Vì vậy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được tiến hành có trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, công khai, tích cực tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng.

Nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, trong thời gian tới HĐND và các ban HĐND huyện Quảng Xương tiếp tục tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, góp phần xây dựng huyện Quảng Xương phát triển.

Bài và ảnh: Minh Hiếu