Tiện ích và sự đón nhận

Công nghệ đang kết nối thế giới vạn vật với nhau, góp phần giảm thiểu phiền toái do chính con người đặt ra trong cuộc sống.

Mấy năm nay nhiều người đã quen với việc chúc mừng hay chia buồn online. Việc chung niềm vui, chia nỗi buồn đâu cứ nhất thiết phải đến tận nhà nhau, lễ vật, quà cáp đàng hoàng mới là trọng thị. Cuộc sống đôi khi chỉ cần mang tính ước lệ, thông qua mạng xã hội anh chúc mừng sinh nhật tôi bó hoa, tôi chúc lại chai rượu, miễn thấy đó là điều có thể chấp nhận cho nhau. Còn cấn cá thì có thể sử dụng những dịch vụ online hoặc chỉ vài thao tác chúng ta đã gửi được cho nhau những con số yêu thương vào tài khoản...

Dịp thanh minh năm ngoái vì phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà dịch vụ tảo mộ online nở rộ, con cháu xa quê không phải về nhưng lòng thành vẫn thấu tới tổ tiên.

Cuối tuần này lại thêm một dịch vụ mới được áp dụng, đó là cầu an trực tuyến. Người dân có nhu cầu gửi tiền vào tài khoản, nhà chùa tổ chức buổi lễ và người dân chỉ ngồi nhà nhìn vào hình ảnh trực tiếp, tay chấp bái, miệng nam mô. Một nghi thức quan trọng đến mức “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” rồi cũng được người dân chấp nhận chuyển đổi từ trực tiếp sang online để phù hợp hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh. Linh thiêng tới đâu, cần thiết tới đâu do bởi chính mình. Lệ là do con người đặt ra, có tiền lệ cũng nên tạo ra tân lệ, miễn sao phù hợp, chẳng đáng hoan nghênh lắm hay sao.

Thử hỏi là mỗi người đến nơi linh thiêng bằng tâm trạng khuyến thiện và hướng về Phật pháp hay muốn bước chân đi bằng tâm lý a dua? Nhiều người nghĩ rằng cứ phải tới tận nơi để giắt được tờ tiền vào tay vào tượng, đặt được mâm lễ lên ban thờ thì đấng tối cao mới chứng, nên cứ chen chúc, đặt nhau vào sự khó khăn.

Nay thực hiện tín ngưỡng online, nghĩa là ngồi ở nhà với tấm lòng thanh sạch, không phải chen lấn, không phải “hỉ, nộ” để có được chỗ đứng, chỗ ngồi chắp bái, mà vẫn gửi được đến đấng bề trên tâm nguyện của mình, rõ ràng lợi quá còn gì. Phật tại tâm, Phật ở muôn nơi, đâu có nhất thiết đến chùa mới gặp.

Những dịch vụ thông qua mạng internet đang làm cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều, gồm cả những thứ được xem là tối thượng trong đời sống người Việt đó là đời sống tâm linh. Nhưng rõ ràng, để tiện ích của thời đại công nghệ 4.0 phát triển thực sự trong đời sống, thay cho những nghi thức rườm rà, tốn kém, thì lại phụ thuộc vào thái độ đón nhận của mỗi chúng ta.

An Nhiên