Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Thanh Hóa luôn duy trì là địa phương đứng thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Cùng với sự phát triển nhanh về số lượng, các DN trong tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận xu hướng chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các doanh nghiệp tham quan quy trình chuyển đổi công nghệ số tại VNPT Thanh Hóa.

Nhận định về tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số trong DN, ông Đỗ Đình Hiệu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Trong thời kỳ kỷ nguyên số, mọi hoạt động, mọi DN đều thực hiện số hóa để thích ứng với nhu cầu dịch chuyển và thay đổi. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong DN còn tạo ra nền tảng giúp cho các chức năng kết nối đa tuyến và đa chiều với nhau trong nội bộ của DN và các tổ chức. Do đó, tiếp cận, ứng dụng công nghệ số sẽ là cơ sở, nền tảng để giải quyết nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động của DN, từ quản trị DN, quản lý nhân sự, tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh hay xây dựng văn hóa DN.

Đánh giá của Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa cho thấy, những năm gần đây, nhiều DN tỉnh Thanh Hóa cũng đã trang bị cơ sở hạ tầng khá tốt cho việc tiếp cận xu thế này. Trong đó, các DN sở hữu nền tảng số hóa có thể triển khai các hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn, chính xác và chất lượng hơn. Các giải pháp quản trị và vận hành nhờ số hóa gia tăng hiệu quả từ 30 - 40% so với các giải pháp truyền thống.

Được biết, để trang bị kiến thức, cập nhật xu thế chuyển đổi số trên thị trường thế giới và Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa cũng đã xúc tiến tổ chức các hội nghị, hội thảo về chủ đề chuyển đổi số trong DN. Tại các hội nghị này, diễn giả, chuyên gia đã cung cấp cho các nhà quản lý, đại diện các DN cái nhìn toàn cảnh về xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên thế giới và ở Việt Nam; đồng thời, chia sẻ những thông tin về nền tảng quản trị tổng thể DN, các tình huống mà các DN gặp phải trong quá trình hoạt động.

Chuyển đổi số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng đồng thời là giải pháp điều hành của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho DN. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp hàng đầu về viễn thông, công nghệ thông tin, hiện nay, VNPT đã xây dựng và đang triển khai bộ giải pháp chuyển đổi số cho DN. Đại diện VNPT Thanh Hóa, cho biết: 4 giải pháp chuyển đổi số do VNPT triển khai bao gồm: Xây dựng hạ tầng số và nền tảng số, hệ thống dữ liệu tập trung của DN; nâng cao chất lượng quản trị DN để nâng cao trải nghiệm của khách hàng; ứng dụng các công nghệ 4.0 vào quy trình sản xuất, kinh doanh để giúp DN đưa ra các quyết định thông minh; các giải pháp an toàn bảo mật để bảo đảm kết nối an toàn cũng như nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Cùng với đó, VNPT cũng đưa ra các giải pháp, sản phẩm cụ thể phục vụ chuyển đổi số tại DN; trong đó, có các mô hình nhà máy thông minh, văn phòng thông minh, định danh điện tử eKYC...

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư và chuẩn bị đưa Trung tâm Công nghệ thông tin của tỉnh vào hoạt động. Cùng với việc quan tâm, phát triển đội ngũ các DN khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sẽ là điều kiện thuận lợi cho các DN đa lĩnh vực tiếp cận, chuyển đổi công nghệ số. Tuy nhiên, sự phát triển về hạ tầng, công nghệ, kỹ thuật hiện đại được xác định chỉ là công cụ phục vụ DN trong quá trình chuyển đổi số. Điều quyết định thành công khi thực hiện chuyển đổi số chính là sự sẵn sàng về phương diện lãnh đạo và tổ chức để xây dựng tiến trình chuyển đổi số đạt hiệu quả trong các DN.

Bài và ảnh: Minh Hằng