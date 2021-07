Đưa công nghệ Flycam trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Điện lực Bá Thước

Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sư cố lưới điện trên lưới trung thế, thời gian qua Điện lực Bá Thước đã sử dụng thiết bị Flycam để kiểm tra các khiếm khuyết trên đường dây, hành lang lưới điện trung áp… nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Điện lực Bá Thước kiểm tra đường dây và TBA bằng thiết bị Flycam.

Điện lực Bá Thước được Công ty Điện lực Thanh Hóa giao nhiệm vụ kinh doanh và bán điện trên địa bàn huyện Bá Thước với tổng số 205,73 km đường dây trung thế 35kV; 308,96km đường dây hạ thế và 159 máy biến áp. Nơi đây có địa hình hiểm trở, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, hệ thống lưới điện trung áp đi qua các địa hình phức tạp như đồi núi, sông suối, rừng cây… do đó công tác quản lý lưới điện gặp nhiều khó khăn đặc biệt là hành lang lưới điện trung áp.

Trước những khó khăn thách thức trong việc quản lý và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện, để kịp thời phát hiện, hạn chế xảy ra sự cố lưới điện trung áp, Điện lực Bá Thước đã áp đụng công nghệ Flycam có gắn hệ thống camera nhiệt trong công tác kiểm tra các khiếm khuyết trên đường dây, hành lang lưới điện. Công nghệ này giúp nhóm quản lý đường dây và trạm biến áp kịp thời phát hiện những vị trí hư hỏng, vị trí cây vi phạm hành lang lưới điện giúp đơn vị có phương án khắc phục cụ thể, góp phần giảm thiểu sự cố xảy ra trên lưới điện, khắc phục sự cố được nhanh chóng, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Hình ảnh Flycam chụp được điểm có nguy cơ sự cố và các mối nguy hiểm trên lưới điện 35kV.

Từ khi sử dụng Flycam, công nhân quản lý vận hành đường dây có thể quan sát được hành lang tuyến từ trên cao, ở những cung đoạn đường dây có địa hình phức tạp, khó tiếp cận, từ đó biết rõ được vị trí cây trong, ngoài hành lang để xử lý. Qua đó, rất nhiều điểm có cây cối được đơn vị giải quyết triệt để, giảm nguy cơ sự cố lưới điện trong mưa bão; đồng thời thiết bị Flycam có gắn camera nhiệt nên thông qua công tác kiểm tra cũng phát hiện ra các điểm có nguy cơ gây sự cố phát nhiệt của các thiết bị như cầu dao cách ly, máy cắt, các mối nối trên đường dây…để từ đó xử lý được kịp thời, không để sự cố cháy nổ xảy ra.

Ông Trịnh Huy Hoàng, Giám đốc Điện lực Bá Thước cho biết: So với việc kiểm tra bằng mắt thường như trước đây, hình ảnh do thiết bị Flycam ghi lại ưu việt hơn hẳn, bởi không những ghi lại những hình ảnh chi tiết các thiết bị đường dây mà còn có chất lượng rất sắc nét. Từ đó giúp lãnh đạo đơn vị và nhân viên quản lý dễ dàng phân tích đánh giá mức độ an toàn của lưới điện, kể từ khi sử dụng công nghệ Flycam và camera nhiệt vào quản lý vận hành, chúng tôi phát hiện ra nhiều khiếm khuyết trên lưới điện, đặc biệt là những điểm có địa hình hiểm trở, phức tạp điều mà trước đây khó có thể thấy bằng mắt thường. Qua việc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và sử dụng công nghệ Flycam trong quá trình kiểm tra đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể số vụ sự cố 6 tháng đầu năm 2021 của đơn vị là 12 vụ giảm 23 vụ so với năm 2020 và được Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng trong công tác giảm thiểu sự cố 6 tháng đầu năm 2021.

Mai Thành